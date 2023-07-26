Рис Джеймс: «Мечтаю о капитанской повязке в «Челси»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о том, что вскоре может стать новым капитаном своего родного клуба. Главный тренер Маурисио Почеттино ранее назвал англичанина одним из кандидатов на роль капитана.

«Разумеется, я мечтаю о капитанской повязке в «Челси». Я провёл в этом клубе всю свою жизнь. Когда наступит подходящий момент, я надеюсь это произойдёт», – сказал Джеймс на пресс-конференции перед товарищеским матчем с «Ньюкаслом».

Напомним, Рис в прошлом сезоне пропустил много матчей из-за различных травм. Джеймс к своим 23 годам успел выиграть с «Челси» все возможные трофеи на международной арене.