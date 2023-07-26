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«Челси» сохраняет интерес к Вейге, а «Манчестер Сити» сосредоточен на других целях

26 Июля 2023 • 10:25 Комментировать

Лондонский «Челси» по-прежнему интересуется полузащитником «Сельты» Габри Вейгой, который доступен на трансферном рынке за 40 миллионов евро отступных. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» интересуются испанским хавбеком с мая.

Ещё одним заинтересованным клубом в услугах Вейги был «Манчестер Сити», но «горожане» в данный момент охладили интерес к испанцу и занялись трансфером других футболистов.

Напомним, Вейга является одним из кандидатов для «Челси» на замену Мэйсону Маунту, который этим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед». Габри также находился на радаре у мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сельта Манчестер Сити трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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