«Челси» сохраняет интерес к Вейге, а «Манчестер Сити» сосредоточен на других целях

Лондонский «Челси» по-прежнему интересуется полузащитником «Сельты» Габри Вейгой, который доступен на трансферном рынке за 40 миллионов евро отступных. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» интересуются испанским хавбеком с мая.

Ещё одним заинтересованным клубом в услугах Вейги был «Манчестер Сити», но «горожане» в данный момент охладили интерес к испанцу и занялись трансфером других футболистов.

Напомним, Вейга является одним из кандидатов для «Челси» на замену Мэйсону Маунту, который этим летом перебрался в «Манчестер Юнайтед». Габри также находился на радаре у мадридского «Реала».