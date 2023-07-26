Де Дзерби: «Буду счастлив, если Кайседо останется, но «Брайтон» продолжит играть и без него»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби вновь высказался о будущем полузащитника Мойсеса Кайседо, которого всё лето активно сватают в лондонский «Челси».

«Я не вижу никакого дедлайна для разрешения ситуации. Меня волнует только отношение Кайседо к делу. Моя работа заключается в том, чтобы тренировать, а не заниматься трансферным рынком. Буду счастлив, если Кайседо останется, но «Брайтон» продолжит играть и без него. Нам нужно быть готовыми к тому, что нам придётся купить нового полузащитника в том случае, если Мойсес уйдёт», – сказал де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, «Брайтон» ранее требовал за Кайседо свыше 110 миллионов евро.