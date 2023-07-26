Тренер «Саутгемптона» Мартин: «Лавии не просто справляться со всеми слухами о «Ливерпуле»

Главный тренер «Саутгемптона» Рассел Мартин прокомментировал слухи, связывающие полузащитника Ромео Лавиу с переходом в «Ливерпуль». Ранее сообщалось, что «святые» отклонили первое предложение мерсисайдцев и потребовали за трансфер 55 миллионов евро.

«Лавии не просто справляться со всеми слухами о «Ливерпуле». В его голове творятся безумные вещи, но он справился с ними. Именно поэтому я дал ему сыграть в товарищеском матче с «Борнмутом», несмотря на всю шумиху вокруг. Ромео может остаться с нами, а может и нет», – цитирует Мартина журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Лавиа ранее выступал за академию «Манчестер Сити».