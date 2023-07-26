Почеттино: «Джеймс – один из кандидатов на роль капитана «Челси»

Тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал правого защитника Риса Джеймса одним из кандидатов на роль капитана команды. Напомним, аргентинский специалист ранее пообещал назначить нового капитана перед первым туром Английской премьер-лиги, в котором «Челси» 13 августа у себя дома примет «Ливерпуль».

«Джеймс – один из кандидатов на роль капитана «Челси». Мы разговариваем о его задачах и прошлых достижениях с первого моего дня в клубе. Этот игрок чувствует «Челси», так как пробился в основу из академии. Его профиль хорошо подходит для роли капитана в настоящем и будущем», – заявил Почеттино на пресс-конференции.