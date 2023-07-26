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Почеттино: «Нам нужен хотя бы ещё один полузащитник»

26 Июля 2023 • 09:22 Комментировать

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино в лишний раз подчеркнул о необходимости покупки нового полузащитника. Аргентинец хочет видеть в команде хотя бы ещё одного нового хавбека.

«Нам нужен минимум ещё один полузащитник. Потребуется ли команде больше игроков на эту позицию? Пока не знаю, но клуб над этим работает. Нам нужен игрок с опытом», – сказал Почеттино на пресс-конференции перед товарищеским матчем с «Ньюкаслом».

Напомним, главной целью «Челси» в полузащиту остаётся Мойсес Кайседо из «Брайтона», которого «чайки» оценивают в 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино трансферы футбола - лето 2023
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