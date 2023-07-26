Отец Обамеянга: «Переход в «Марсель» – облегчение для сына после кошмара в «Челси»

Пьер-Франсуа Обамеянг, отец нападающего «Марселя» Пьера-Эмерика Обамеянга, высказался о периоде своего сына в лондонском «Челси». Габонец выступал за «пенсионеров» в прошлом сезоне после перехода из «Барселоны» за 12 миллионов евро.

«После кошмарного года в «Челси» переход в «Марсель» стал для сына настоящим облегчением», – цитирует отца футболиста французское издание L’Equipe.

Обамеянг по началу получал стабильную игровую практику в «Челси» и отметился тремя голами во всех турнирах, но затем оказался в глубоком резерве. «Синие» этим летом бесплатно отпустили игрока, у которого оставался год по контракту.