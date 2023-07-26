Почеттино высказался о будущем Галлахера в «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о будущем в команде полузащитника Конора Галлахера.

«В данный момент мы работаем над укреплением средней линии, но также рассматриваем усиление на другие позиции. Все игроки, которые принимают участие в предсезонке, входят в наши планы. Галлахер? Он в наших планах. В футболе может произойти что угодно, но я доволен этим игроком», - рассказал аргентинский специалист на пресс-конференции.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги 23-летний полузащитник принял участие в 35 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.