Почеттино поделился мнением о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о ситуации Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».

24-летний форвард может уже совсем скоро покинуть ряды парижан: саудовский «Аль-Хиляль» предложил за него 300 млн евро, что устраивает «ПСЖ», также в гонке за суперзвездой остаётся мадридский «Реал».

«Это очень деликатная ситуация, требующая решения. Килиан должен найти компромисс с «ПСЖ», а «ПСЖ» – с Килианом.

Я играл за «ПСЖ», был капитаном и тренером команды, и я люблю этот клуб. Надеюсь, эта ситуация разрешится наилучшим образом», – цитирует журналист Низаар Кинселла аргентинского специалиста, работавшего с Мбаппе в «ПСЖ» c начала 2021 по середину 2022 года.