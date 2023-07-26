«Манчестер Юнайтед» в скором времени может оформить два новых трансфера.

Речь о нападающем «Аталанты» Расмусе Хёйлунне и полузащитнике «Фиорентины» Софьяне Амрабате, которые, как информирует инсайдер Альфредо Педулла, уже согласовали с «Манчестер Юнайтед» личные условия своих контрактов. По данным источника, 20-летний датчанин будет зарабатывать около 4,5 млн евро за сезон, при этом его оклад будет увеличиваться с каждым годом. Зарплата 26-летнего марокканца составит от 4 до 4,5 млн евро за сезон без учёта бонусов, связанных с успехами на поле.

Впрочем, для завершения обеих сделок «красным дьяволам» ещё предстоит достичь договорённости с «Аталантой» и «Фиорентиной».