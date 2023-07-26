Агент Амрабата высказался о будущем игрока на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»

Агент полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Главным претендентом на 26-летнего игрока с недавних пор считается «Манчестер Юнайтед», однако, по словам агента, другие клубы также не выбывают из гонки: «Есть довольно много клубов, заинтересованных в подписании Софьяна – важно сделать правильный выбор. Сейчас он по-прежнему принадлежит «Фиорентине», но открыт для следующего шага. Есть два-три клуба, в которых он готов выступать. Мы предполагаем, что трансфер состоится», – передаёт Football Italia слова представителя марокканца.