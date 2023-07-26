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Агент Амрабата высказался о будущем игрока на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»

26 Июля 2023 • 00:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Агент полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Главным претендентом на 26-летнего игрока с недавних пор считается «Манчестер Юнайтед», однако, по словам агента, другие клубы также не выбывают из гонки: «Есть довольно много клубов, заинтересованных в подписании Софьяна – важно сделать правильный выбор. Сейчас он по-прежнему принадлежит «Фиорентине», но открыт для следующего шага. Есть два-три клуба, в которых он готов выступать. Мы предполагаем, что трансфер состоится», – передаёт Football Italia слова представителя марокканца.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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