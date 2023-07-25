Хавбек «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри заинтересовал «Лутон Таун».

20-летний футболист крайне редко получает шансы в первой команде «красных дьяволов», а минувший сезон провёл в аренде в «Бирмингеме», представляющем Чемпионшип. Как сообщает Noussour, тунисский полузащитник может вновь отправиться в аренду: в приглашении игрока заинтересован «Лутон Таун», вышедший в Премьер-лигу по итогам прошедшей кампании, а также «Лестер», вылетевший в Чемпионшип. Сам Межбри хотел бы попробовать силы в элитном английском дивизионе.

В активе Ханнибала Межбри всего три матча за первую команду «Манчестер Юнайтед» с момента прихода в клуб в 2019 году.