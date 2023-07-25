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«Брайтон» отправил Сармиенто в аренду в Чемпионшип официально

25 Июля 2023 • 21:51 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Английский «Брайтон» отправил своего молодого эквадорского игрока Джереми Сармиенто в клуб Чемпионшипа – «Вест Бромвич». В нём 21-летний атакующий полузащитник проведёт ближайший сезон, сообщает пресс-служба «дроздов».

Отметим, что Сармиенто провёл за «чаек» в минувшем сезоне 12 матчей. А также выступил в составе сборной Эквадора во всех трех матчах группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Недавно Сармиенто продлил свой контракт с «Брайтоном» - теперь его с клубом связывает трудовое соглашение до 2027 года.

Завершил сезон-2022/23 новый клуб Сармиенто на девятом месте в турнирной таблице, набрав 66 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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