Английский «Брайтон» отправил своего молодого эквадорского игрока Джереми Сармиенто в клуб Чемпионшипа – «Вест Бромвич». В нём 21-летний атакующий полузащитник проведёт ближайший сезон, сообщает пресс-служба «дроздов».

Отметим, что Сармиенто провёл за «чаек» в минувшем сезоне 12 матчей. А также выступил в составе сборной Эквадора во всех трех матчах группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Недавно Сармиенто продлил свой контракт с «Брайтоном» - теперь его с клубом связывает трудовое соглашение до 2027 года.

Завершил сезон-2022/23 новый клуб Сармиенто на девятом месте в турнирной таблице, набрав 66 очков.