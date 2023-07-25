Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат настаивает на своём трансфере в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям, появившимся несколькими днями ранее, «красные дьяволы» уже связывались с марокканцем для обсуждения потенциального сотрудничества. Согласно обновлённой информации SportItalia, 26-летний игрок окончательно решил перебраться в «Манчестер Юнайтед». Хавбек ждёт, когда «Фиорентина» одобрит его трансфер в английский топ-клуб. «Фиалки» хотят заработать на продаже своего лидера около 30 млн евро, и компромисс между сторонами, вероятно, будет достигнут к концу недели.

Интерес к Софьяну Амрабату также проявляет «Тоттенхэм». Ранее на полузащитника претендовала «Барселона».