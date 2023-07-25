Английский клуб намерен побороться за подписание Кесси

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

В каталонском клубе готовы расстаться с 26-летним игроком, нечасто проходящим в стартовый состав, чтобы улучшить финансовое положение. Как сообщает журналист Экрем Конур, список претендентов на Кесси пополнил «Вулверхэмптон», уже начавший изучать возможность подписания ивуарийца. Ранее появились сведения о приближающемся переходе хавбека в туринский «Ювентус».

Трансферная стоимость Франка Кесси, как считают эксперты портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро. Действующий контракт футболиста с «Барселоной» истекает в 2026 году.