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Сон высказался о новой роли в команде

25 Июля 2023 • 19:24 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин выразил свое воодушевление новой ролью под руководством нового главного тренера Анге Постекоглу.

Говоря о своей роли в команде, Сон отметил, что она соответствует его стилю игры в прошлом.

Сон заявил, что когда он занимает позицию на краю поля, в центре образуется больше свободного пространства, что позволяет остальным игрокам перемещаться и атаковать. Хотя они пока не обсуждали индивидуальные роли, Сон отмечает, что он уже представляет, как будет играть в новой системе.

«Теперь каждый знает, что ему нужно делать», – цитирует Сона The Spurs Watch.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Сон Хынмин
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