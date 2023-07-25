Сон высказался о новой роли в команде

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин выразил свое воодушевление новой ролью под руководством нового главного тренера Анге Постекоглу.
Говоря о своей роли в команде, Сон отметил, что она соответствует его стилю игры в прошлом.
Сон заявил, что когда он занимает позицию на краю поля, в центре образуется больше свободного пространства, что позволяет остальным игрокам перемещаться и атаковать. Хотя они пока не обсуждали индивидуальные роли, Сон отмечает, что он уже представляет, как будет играть в новой системе.
«Теперь каждый знает, что ему нужно делать», – цитирует Сона The Spurs Watch.
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