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«Саутгемптон» отказал «Ливерпулю» в трансфере Лавиа слухи

25 Июля 2023 • 18:35 Комментировать

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа пока остаётся в клубе. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сделал официальное предложение «святым» по 19-летнему бельгийцу.

По сведениям журналиста Давида Орнштейна, «Саутгемптон» не стал отпускать Лавиа в «Ливерпуль» за 43 миллиона евро. Отмечается, что клуб хочет заработать на продаже опорного хавбека не менее 58 миллионов евро. Источник добавил, что «святые» не будут рассматривать предложения, которые не соответствуют заявленной ими суммы.

В прошедшем сезоне Лавиа сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Саутгемптоном» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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