Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес в ближайшее время станет новым игроком «Фулхэма».

Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, нападающий прошел медицинское обследование, и совсем скоро подпишет трудовой договор с «дачниками». По сообщениям источника, стоимость сделки составит 6,4 млн евро.

32-летний футболист защищает цвета «волков» с лета 2018 года. За это время он сыграл в 166 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 57 мячей и записал на свой счет 24 ассиста.

Новый розыгрыш Английской премьер-лиги стартует 11 августа. В первом туре «Фулхэм» в гостях сыграет с «Эвертоном» (12 августа).