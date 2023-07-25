«Тоттенхэм» может перехватить полузащитника у «Манчестер Юнайтед»

Опорный полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат может оказаться в лондонском «Тоттенхэме». Согласно информации журналистов Todofichajes, руководство «шпор» собирается побороться за марокканца с «Манчестер Юнайтед».

Столичный клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста 30 миллионов евро. Именно такую сумму требует за игрока флорентийский клуб.

В прошлом сезоне Софьян поучаствовал в 29 матчах итальянского чемпионата. Полузащитник принял участие в 29 поединках, отметившись одной результативной передачей. В пассиве опорника 11 желтых карточек.