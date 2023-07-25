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«Манчестер Юнайтед» хочет купить звёздного игрока «Реала»

25 Июля 2023 • 14:01 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» может усилиться топ-футболистом мадридского «Реала». Как информирует издание Todofichajes, в сферу интересов манкунианского гранда попал австрийский защитник Давид Алаба.

Боссы «красных дьяволов» готовы заплатить за трансфер Алабы 50 миллионов евро. Англичане хотят оформить сделку этим летом.

Давид выступает за «королевский» клуб с 2021 года. Трудовое соглашение защитника с мадридским грандом рассчитано до конца июня 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании 31-летний австриец провел 23 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Из «Манчестер Юнайтед» ушёл нападающий

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Давид Алаба трансферы футбола - лето 2023
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