Гвардиола высказался о будущем Уокера в «Манчестер Сити»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, который занимает пост главного тренера «Манчестер Сити», высказался касательно будущего защитника Кайла Уокера.

«Надеюсь, что Уокер останется в команде. Могу сказать, что Кайл очень важный игрок для нас. Мы будем бороться за него», - передает слова тренера инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось о намерении 33-летнего латераля перебраться в мюнхенскую «Баварию». Немецкий гранд готов подписать с Кайлом двухлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон.

В составе «Манчестер Сити» Уокер выступает с 2017 года.