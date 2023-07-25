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Гвардиола высказался о будущем Уокера в «Манчестер Сити»

25 Июля 2023 • 13:42 Комментировать

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, который занимает пост главного тренера «Манчестер Сити», высказался касательно будущего защитника Кайла Уокера.

«Надеюсь, что Уокер останется в команде. Могу сказать, что Кайл очень важный игрок для нас. Мы будем бороться за него», - передает слова тренера инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось о намерении 33-летнего латераля перебраться в мюнхенскую «Баварию». Немецкий гранд готов подписать с Кайлом двухлетний трудовой договор с возможностью пролонгации на сезон.

В составе «Манчестер Сити» Уокер выступает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер
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