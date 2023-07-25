«Челси» и «Брайтон» не прекращали переговоров по Кайседо, переход остаётся возможным

«Челси» и «Брайтон» продолжают переговоры по возможному переходу в лондонский клуб полузащитника «чаек» Мойсеса Кайседо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на слухи и приближающемся срыве трансфера, клубы не прекращали общение, и сделка всё ещё остаётся возможной.

Ранее сообщалось, что «Челси» не готов платить за 21-летнего эквадорца, требуемые «Брайтоном» 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кайседо провёл за «Брайтон» 43 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 75 миллионов евро.