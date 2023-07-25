Из «Манчестер Юнайтед» ушёл нападающий

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Эланга продолжит карьеру в другом английском коллективе. 21-летнего футболиста подписал «Ноттингем Форест».

Как сообщается на официальном сайте «лесников», сумма сделки составила 15 миллионов фунтов стерлингов. Шведский форвард заключил с клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года.

Антони является воспитанником «Мальмё». За первую команду «красных дьяволов» скандинавский нападающий провел 55 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.