Киммих: «С нетерпением жду матч против «Манчестер Сити»

Игрок средней линии мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался насчет предстоящего поединка против «Манчестер Сити» в рамках предсезонного турне.

«С нетерпением жду эту встречу. «Манчестер Сити» в данный момент является лучшим клубом Европы. Этот матч будет серьезным испытанием для меня. Всегда интересно противостоять таким соперникам», - передает слова полузащитника клубная пресс-служба.

Товарищеский матч «Баварии» против «Манчестер Сити» пройдет в среду, 26 июля. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Ранее Киммих назвал свой клуб на следующий сезон.