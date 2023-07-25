Рэшфорд назвал самого неудобного соперника - это игрок «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в разговоре с Гари Невиллом рассказал о самом неудобном сопернике, с котором ему доводилось сталкиваться.

«Самый неудобный соперник? Я назову Кайла Уокера. У него потрясающие физические возможности, поэтому против него тяжело действовать. Нужно попытаться застать его врасплох, но даже тогда он может все исправить. Я же пытаюсь смещаться в те зоны, где его нет», - высказался Маркус.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Рэшфорд принял участие в 35 поединках. 25-летний нападающий отметился 17 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.