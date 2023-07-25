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Ещё два клуба отказались покупать Мбаппе

25 Июля 2023 • 12:39 Комментировать

Лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не подпишут нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом рапортует издание Lequipe.

По сведениям источника, английские топ-клубы вышли из борьбы за 24-летнего футболиста. Ранее от приобретения Мбаппе отказалась каталонская «Барселона».

Главными претендентами на игрока называются «Аль-Хиляль» и мадридский «Реал». Саудовский клуб готов предложить за трансфер Килиана 300 миллионов евро. Самому нападающему будет предложен контракт с годовым окладом в размере 700 миллионов евро.

Контракт форварда с парижанами рассчитан до середины 2024 года. Мбаппе уже отказался от подписания нового соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе
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