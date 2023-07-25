«Интер» сделал предложение по трансферу Эмилиано Мартинеса

Голкипер сборной Аргентины и бирмингемской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес попал в сферу интересов миланского «Интера», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Гастон Эдул.

По сведениям источника, «нерадзурри» предложили за южноамериканского вратаря 15 миллионов евро, однако эта сумма не устроила англичан. Теперь в миланском клубе подумывают над увеличением предложения.

30-летний вратарь выступает за команду из Бирмингема с осени 2020 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 28 миллионов евро.