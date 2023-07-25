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«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с защитником

25 Июля 2023 • 11:45 Комментировать

28-летний защитник Натан Аке ведет переговоры с «Манчестер Сити» о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, стороны близки к оформлению пролонгации сотрудничества. Аке предложен новый долгосрочный контракт с серьезным повышением заработной платы. Срок действующего контракта Натана с «горожанами» рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги нидерландский футболист провел 26 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке
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