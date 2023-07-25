«Челси» отклонил первое предложение «Вест Хэма» по Галлахеру

«Челси» отклонил предложение «Вест Хэма» по трансферу 23-летнего полузащитника Конора Галлахера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «молотобойцы» предложили за игрока сборной Англии 40 миллионов фунтов (примерно 46,4 миллионов евро), однако «Челси» требует за своего воспитанника минимум 50 миллионов фунтов (58 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что лондонский клуб может продать Галлахера, так как в руководстве считают, что футболист не соответствует стандартам «синих».

В минувшем сезоне Галлахер провёл в составе «Челси» 45 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает молодого полузащитника в 32 миллиона евро.