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Форвард «Милана» Ориги переходит в лондонский клуб

25 Июля 2023 • 10:09 Комментировать

Бельгийский форвард Дивок Ориги, правами на которого владеет «Милан», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По сведениям журналистов Gazzetta dello Sport, подписать игрока хочет лондонский «Вест Хэм».

Как отмечает источник, руководство «молотобойцев» планирует взять Ориги в аренду до конца следующего сезона. Инициатором сделки выступает главный тренер лондонского коллектива Дэвид Мойес.

28-летний нападающий перебрался в миланский гранд летом прошлого года. Трудовое соглашение Дивока с «россонери» рассчитано до окончания сезона-2025/2026. Его трансферный ценник – шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вест Хэм Дивок Ориги трансферы футбола - лето 2023
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