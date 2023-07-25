Форвард «Милана» Ориги переходит в лондонский клуб

Бельгийский форвард Дивок Ориги, правами на которого владеет «Милан», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По сведениям журналистов Gazzetta dello Sport, подписать игрока хочет лондонский «Вест Хэм».

Как отмечает источник, руководство «молотобойцев» планирует взять Ориги в аренду до конца следующего сезона. Инициатором сделки выступает главный тренер лондонского коллектива Дэвид Мойес.

28-летний нападающий перебрался в миланский гранд летом прошлого года. Трудовое соглашение Дивока с «россонери» рассчитано до окончания сезона-2025/2026. Его трансферный ценник – шесть миллионов евро.