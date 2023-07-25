Мудрик: «Я показал себя лишь на 20% в «Челси»

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», прокомментировал свою игру за английскую команду.

«Я еще не раскрыл весь свой потенциал. Это всего 20 процентов. Я отлично себя чувствую. Мне нравится играть под руководством Маурисио Почеттино. У нас новая команда, играть за нее мне доставляет удовольствие», - передает слова украинского футболиста ESPN.

Михаил пополнил ряды «Челси» в зимнее трансферное окно. Переход игрока обошелся лондонскому топ-клубу в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мудрик провел 17 поединков за «синих», в которых отметился двумя голевыми передачами.