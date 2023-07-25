«Андерлехт» хочет перехватить игрока «Челси» у «Барселоны»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бельгийский «Андерлехт» попытается перехватить у каталонской «Барселоны» 18-летнего атакующего полузащитника английского «Челси» Тюдора Мендель-Идову, у которого были устные договорённости с клубом Ла Лиги.

Мендель-Идову забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 39 играх за молодёжку лондонского клуба. Сообщается, что бельгийцам крайне важно найти усиление именно на данную позицию до закрытия текущего летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне «пурпурно-белые» заняли 11 место в турнирной таблице национального чемпионата.