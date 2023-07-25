Массенжо отказался от перехода из Лиги 2 в АПЛ

L’Équipe сообщает, что 22-летний полузащитник клуба Лиги 2 «Осер», правами на которого владеет клуб Чемпионшипа «Бристоль Сити», Хан-Ноа Массенжо отказался от предложения перейти в клуб Английской премьер-лиги «Бёрнли».

По информации издания, хоть спортсмен действительно хочет выступать в Премьер-лиге, ему важно иметь возможность играть значительную роль, что не обязательно могло бы произойти в «Бёрнли», где стартовое место не было гарантировано.

Футболист в своё время являлся игроком молодёжной сборной Франции (до 19 лет), он стал игроком «Осера» в январе нынешнего года.