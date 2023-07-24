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В Марокко сообщили, что Софьян Амрабат стал игроком «Манчестер Юнайтед»

24 Июля 2023 • 23:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Марокканский журналист Изем Анасс сообщил в соцсетях, что хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат присоединится к «Манчестер Юнайтед». Футболист подписал контракт с «красными дьяволами», а боссы «фиалок» одобрили продажу игрока за 25 млн евро. Еще 4 млн евро полагаются в качестве бонусов и при определенных условиях.

Напомним, что 26-летний игрок центра поля выступает за «Фиорентину» уже на протяжении трёх лет. Футболист уже давно находится на радаре европейских топ-клубов, особенно интерес к нему усилился после чемпионата мира в Катаре, где его сборная Марокко заняла четвёртое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023 Изем Анасс
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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