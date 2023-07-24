В Марокко сообщили, что Софьян Амрабат стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Марокканский журналист Изем Анасс сообщил в соцсетях, что хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат присоединится к «Манчестер Юнайтед». Футболист подписал контракт с «красными дьяволами», а боссы «фиалок» одобрили продажу игрока за 25 млн евро. Еще 4 млн евро полагаются в качестве бонусов и при определенных условиях.

Напомним, что 26-летний игрок центра поля выступает за «Фиорентину» уже на протяжении трёх лет. Футболист уже давно находится на радаре европейских топ-клубов, особенно интерес к нему усилился после чемпионата мира в Катаре, где его сборная Марокко заняла четвёртое место.