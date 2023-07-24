Заха подписал с «Галатасараем» контракт на три сезона

Контракт английского вингера Уилфрида Захи со стамбульским «Галатасараем» будет рассчитан на три ближайших сезона, сообщает пресс-служба «львов» Стамбула. Получать 30-летний футболист в новом клубе будет 4,35 млн евро в год, подписной бонус составит 2,33 млн евро.

Напомним, о переходе Захи в «Галатасарай» из его родного «Кристал Пэлас» официально стало известно в минувшее воскресенье. Футболист провёл в составе «орлов» после возвращения последние восемь лет карьеры.

В новом сезоне действующий чемпион Турции сыграет в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Клуб начнёт свой путь в турнире со второго квалификационного раунда.