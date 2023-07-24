Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо может остаться в клубе в летнее трансферное окно.

Как стало известно The Guardian, в ходе переговоров по Кайседо «чайки» пытались заполучить в обратном направлении защитника «синих» Леви Колвилла, но лондонский клуб не намерен отпускать своего талантливого футболиста.

Сообщается, что из-за отказа «Челси» по Колвиллу «Брайтон» выставил ценник на Кайседо в 100 миллионов евро. На данный момент в английском гранде не уверены, что стоит платить такую сумму за 21-летнего эквадорца.

В минувшей кампании Кайседо сыграл в 37 матчах АПЛ, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.