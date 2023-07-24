По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Бавария» готова снова отправить официальное предложение «Тоттенхэму» по поводу перехода нападающего Гарри Кейна

Романо сообщает, что сам Кейн уже выразил свою открытость к переходу в «Баварию», он хорошо знает, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель ждет его с нетерпением. Тем не менее, он также осознает, что убедить Дэниела Леви будет очень сложно. Леви будет стараться до последнего предложить Кейну новый контракт, используя всевозможные способы.

Журналист добавил, что в настоящий момент Гарри Кейн впервые столкнулся с трудным решением относительно своего будущего.