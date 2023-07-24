Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может пополнить состав «Тоттенхэма».

Как сообщает журналист Саша Тавольери, «шпоры» могут пригласить 24-летнего француза, если лидер команды Гарри Кейн покинет команду в текущее трансферное окно. Напомним, предметный интерес к нападающему сборной Англии проявляет «Бавария».

Ранее появилась информация, что Коло-Муани попал в шорт-лист другого гранда из АПЛ — «Манчестер Юнайтед».

В прошедшей кампании футболист появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, забил 23 мяча и стал автором 17 ассистов. Контракт Коло-Муани с «Айнтрахтом» рассчитан до 2027 года. Рыночная стоимость форварда, по данным Transfermarkt, составляет 80 млн евро.