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«Челси» намерен расстаться с Галлахером

24 Июля 2023 • 14:13 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может покинуть лондонский клуб нынешним летом. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, в лондонском клубе считают, что 23-летний англичанин не соответствует высоким стандартам «Челси». При этом отмечается, что Галлахер нравится главному тренеру «синих» Маурисио Почеттино, однако аргентинский специалист готов принять выбор руководства. На полузащитника претендуют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Отметим, что Галлахер является воспитанником «Челси». В минувшем сезоне футболист провёл за «синих» 45 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 32 миллиона евро.

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Челси Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2023
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