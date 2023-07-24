«Челси» намерен расстаться с Галлахером

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может покинуть лондонский клуб нынешним летом. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, в лондонском клубе считают, что 23-летний англичанин не соответствует высоким стандартам «Челси». При этом отмечается, что Галлахер нравится главному тренеру «синих» Маурисио Почеттино, однако аргентинский специалист готов принять выбор руководства. На полузащитника претендуют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Отметим, что Галлахер является воспитанником «Челси». В минувшем сезоне футболист провёл за «синих» 45 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 32 миллиона евро.