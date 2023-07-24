«Челси» согласовал новый трансфер за 45 млн евро

Атакующий полузащитник Майкл Олисе, правами на которого владеет «Кристал Пэлас», переходит в лондонский «Челси». Об этом рапортует RMC Sport.

По сведениям источника, стороны провели переговоры и договорились о переходе 21-летнего исполнителя. За трансфер Олисе «пенсионеры» заплатят 45 миллионов евро.

Трудовое соглашение Майкла с «Кристал Пэлас» рассчитано до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги вингер принял участие в 37 поединках. Олисе отметился двумя забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Олисе составляет 38 миллионов евро.