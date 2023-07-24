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Хадсон-Одои переходит из «Челси» в другой лондонский клуб

24 Июля 2023 • 09:27 Комментировать

Атакующий полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может оказаться в лондонском «Фулхэме». Как стало известно журналистам Evening Standard, стороны провели переговоры и согласовали условия личного трудового соглашения.

Сам Хадсон-Одои готов покинуть «пенсионеров», поскольку испытывает нехватку игрового времени.

Ранее в СМИ сообщалось, что Каллум находится в сфере интересов римского «Лацио».

В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за леверкузенский «Байер». Полузащитник принял участие в 21 поединке, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023
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