Мудрик прокомментировал дебютный гол за «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик высказался о дебютном голе за английскую команду. Украинец поразил ворота «Брайтона» в товарищеском поединке, завершившемся со счетом 4:3 в пользу «пенсионеров».

«Мне понравилось. Когда бил, то ни о чем не думал. Я много отрабатывал такие удары во время тренировок. Взаимопонимание с Джексоном? Только представьте, это был лишь первый наш матч вместе», - передает слова украинца Absolute Chelsea.

Мудрик перешел в лондонский клуб в зимнее трансферное окно из «Шахтёра». Он заключил долгосрочное трудовое соглашение с «Челси».

В минувшем сезоне чемпионата Англии Михаил провел 15 поединков, отметившись двумя ассистами.