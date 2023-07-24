Почеттино высказался об игре Мудрика

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре атакующего полузащитника команды Михаила Мудрика в контрольной встрече с «Брайтоном».

«Для Мудрика было важно отметиться голом. Теперь мы будем продолжать совершенствоваться. Михаил – невероятный талант. Нужно, чтобы он чувствовал себя важным в команде. Хочу, чтобы ему было комфортно. Тогда он полностью сможет раскрыть свой талант», - передает слова аргентинского специалиста Absolute Chelsea.

Мудрик присоединился к «пенсионерам» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 30 миллионов.