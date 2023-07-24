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Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» может сорваться из-за собак

24 Июля 2023 • 08:13 Комментировать (1)

Переход опорного полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в саудовский «Аль-Иттихад» под угрозой срыва. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как сообщает источник, сделка может не состояться из-за домашних питомцев бразильского хавбека. Саудовская Аравия запрещает ввоз на территорию станы двух французских бульдогов, которыми владеет южноамериканский игрок. Руководство «Аль-Иттихада» уже обратилось к правительству с просьбой сделать исключение для потенциального новичка.

Контракт Фабиньо с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2026 года. В сезоне-2022/2023 бразилец провел 36 матчей в АПЛ и оформил два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Фабиньо Энрике трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Prince of Wales
24 Июля 2023 в 09:22
Собак можно на время передать Курту Зума. Он присмотрит)
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