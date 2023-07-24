Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» может сорваться из-за собак

Переход опорного полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо в саудовский «Аль-Иттихад» под угрозой срыва. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как сообщает источник, сделка может не состояться из-за домашних питомцев бразильского хавбека. Саудовская Аравия запрещает ввоз на территорию станы двух французских бульдогов, которыми владеет южноамериканский игрок. Руководство «Аль-Иттихада» уже обратилось к правительству с просьбой сделать исключение для потенциального новичка.

Контракт Фабиньо с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2026 года. В сезоне-2022/2023 бразилец провел 36 матчей в АПЛ и оформил два голевых паса.