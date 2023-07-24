Швайнштайгер: «Кейн сможет заменить Левандовски в «Баварии»

Экс-полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о потенциальном переходе форварда сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в немецкий гранд.

«Уверен, что Кейн сможет заменить Левандовски в «Баварии». Но вопрос в том, захочет ли Гарри переехать в Мюнхен. Но в этом клубе у него намного больше шансов выиграть титул, нежели в «Тоттенхэме», - передает слова Бастиана Kicker.

Ранее в прессе сообщалось, что руководство чемпиона Германии готово заплатить за трансфер Кейна 100 миллионов евро. 29-летний нападающий связан контрактом со «шпорами» до середины следующего года.