«Аль-Хиляль» сделал новое предложение «Челси» по Лукаку

Саудовский «Аль-Хиляль» сделал новое предложение лондонскому «Челси» по бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, саудовцы предложили 30-летнему форварду контракт, по которому он будет зарабатывать 50 миллионов евро в год. В случае перехода лондонский клуб также заработает около 50 миллионов евро.

Предыдущий сезон спортсмен провёл в миланском «Интере», вместе с которым сумел дойти до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Манчестер Сити» со счётом 0:1 в основное время.

Игроком «Челси» Ромелу Лукаку вновь стал в августе 2021 года.