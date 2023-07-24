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Хау высказался о переходе Барнса в «Ньюкасл»

24 Июля 2023 • 01:29 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал недавний громкий трансфер клуба.

В воскресенье «сороки» официально объявили о подписании вингера Харви Барнса из «Лестера». Стоимость сделки оценивается в 44 млн евро.

«Харви обладает выдающимся талантом, я давно восхищаюсь этим игроком, поэтому очень рад приветствовать его в «Ньюкасле».

Он силён, быстр и одарён технически, а в прошлом сезоне также доказал, что способен забивать много голов, играя на фланговых позициях. Барнс добавит новых качеств нашей игре, и мы с нетерпением ждём, когда начнём совместную работу с ним», – приводит Sky Sports слова Хау.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лестер Эдди Хау Харви Барнс
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НЬЮКАСЛ АСТОН ВИЛЛА
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