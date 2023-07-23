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«Ливерпуль» намерен оформить трансфер Лавиа до конца месяца

23 Июля 2023 • 23:11 Комментировать
Шеффилд Уэнсдей
...
Саутгемптон
04.08 22:00

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа в ближайшее время может перебраться в «Ливерпуль».

Мерсисайдцы рассчитывают укрепить среднюю линию ещё одним игроком, а предстоящий уход Джордана Хендерсона лишь усилил потребность клуба в новом хавбеке. Согласно сведениям Football Insider, «Ливерпуль» продолжает активную работу над трансфером Лавиа. «Красные» планируют закрыть сделку по 19-летнему футболисту до конца июля.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Ромео Лавиа составляет 32 млн евро. В минувшем сезоне бельгиец провёл 34 матча за «святых», по одному разу отметившись забитым мячом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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