Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может стать одноклубником Малкома, трансфер которого в «Аль-Хиляль» уже был подтверждён.

По данным Sky Sports, клуб из Саудовской Аравии уже провел переговоры с посредниками о возможном подписании форварда, однако отмечается, что трансфер маловероятен.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах англичанина сильно заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ».

Контракт 29-летнего футболиста со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

Ранее «Аль-Хиляль» уже заключил контракты с Калиду Кулибали, Рубеном Невешом и Сергеем Милинковичем-Савичем.