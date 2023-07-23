Вингер «Ньюкасла» Сен-Максимен переходит в «Аль-Ахли»

Футболист Аллан Сен-Максимен в скором времени будет представлен в качестве новичка «Аль-Ахли».

Клубы уже достигли устного соглашения по всем условиям трансфера. 26-летний игрок прошёл первую часть медосмотров и в ближайшее время должен заключить с «Аль-Ахли» контракт, рассчитанный до 2026 года, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно недавним отчётам СМИ, сумма трансфера составит около 25 млн евро.

Аллан Сен-Максимен представлял цвета «сорок» с 2019 года. В активе француза в общей сложности 13 забитых мячей и 21 результативная передача в 124 поединках за английский коллектив во всех турнирах.