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Вингер «Ньюкасла» Сен-Максимен переходит в «Аль-Ахли»

23 Июля 2023 • 22:32 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
...
Аль-Хазм
11.08 21:00

Футболист Аллан Сен-Максимен в скором времени будет представлен в качестве новичка «Аль-Ахли».

Клубы уже достигли устного соглашения по всем условиям трансфера. 26-летний игрок прошёл первую часть медосмотров и в ближайшее время должен заключить с «Аль-Ахли» контракт, рассчитанный до 2026 года, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно недавним отчётам СМИ, сумма трансфера составит около 25 млн евро.

Аллан Сен-Максимен представлял цвета «сорок» с 2019 года. В активе француза в общей сложности 13 забитых мячей и 21 результативная передача в 124 поединках за английский коллектив во всех турнирах.

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Ньюкасл Аль-Ахли Джидда Аллан Сен-Максимен трансферы футбола - лето 2023
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